Bellvís celebra una Festa Major plena de tradició, música i activitats per a tots els públics
Del 23 al 27 d’octubre, el municipi viurà cinc dies d’actes en honor a la Mare de Déu de les Sogues, amb cultura, esport i espectacles per a totes les edats
Bellvís tornarà a vestir-se de gala del 23 al 27 d’octubre per celebrar la seva Festa Major 2025, una cita marcada per la convivència, la tradició i la participació veïnal. L’Ajuntament i la Comissió de Festes han preparat un programa complet amb actes culturals, religiosos, musicals i esportius que ompliran tots els racons del poble.
La festa començarà dijous 23 amb l’espectacle de màgia “Strafalari” del Mag Lari, seguit de l’anunci de festes i ofrena floral dels infants, el cant solemne de completes i la cercavila amb els gegants. A la nit, els joves tindran el seu espai amb el sopar del jovent i la Nit del Jovent, amb La Nit del Canet, Mon DJ i DJ Raevon.
El divendres 24 arribarà el pregó de festes, a càrrec de Lourdes Salvia Berenguer, empresària d’Autocars Salvia, que enguany celebra 100 anys. A continuació, tindran lloc el sopar de colles i el correbars amb la txaranga Los Metralletas, abans de la gran Nit de Versions amb Noche Ochentera, DJ José Lorenzo i DJ Artatack.
El dissabte 25 serà jornada d’esport i diversió: tirada de bitlles, partits de futbol i bàsquet de totes les categories, i a la tarda, l’espectacle infantil “La Gallina dels Ous d’Or” de Zum-Zum Teatre. El vespre continuarà amb el tardeo de Festa Major a la terrassa de les piscines amb DJ José Lorenzo i el concert i ball amb l’Anònima Orquestra al poliesportiu.
El diumenge 26 concentrarà els actes més tradicionals: processó i missa solemne amb la Cobla Jovenívola d’Agramunt, salutació de Festa Major i traca, el 60è Concurs de Colles Sardanistes, l’Homenatge a la Gent Gran amb l’Anònima Orquestra i les activitats infantils Jocs Gegants de Colors i l’Escape Room “Invasió alienígena”. L’Ajuntament també obrirà portes per mostrar les obres de millora recentment finalitzades.
La cloenda arribarà dilluns 27 amb la missa de difunts, la cantada d’havaneres amb Els Cremats —amb rom cremat i coca per als assistents—, el castell de focs de Pirotècnia Igual i el concert i ball final amb la Welcome Band.
“És una festa per retrobar-nos i celebrar la nostra identitat com a poble”, destaquen des de la Comissió de Festes.
Amb més d’una trentena d’activitats, Bellvís viurà una Festa Major intensa, participativa i plena d’emocions per a grans i petits.