Assegurances de viatge el 2027: quines cobertures convé revisar abans de sortir a l’estranger
Qualsevol qui hagi estat a Nova York sap que no és precisament una ciutat barata, encara que segurament pocs es plantegen quant podria costar-los acabar en urgències durant les seues vacances. Una caiguda passejant per Manhattan o un problema de salut inesperat poden acabar en una factura de milers de dòlars, especialment si fan falta proves mèdiques o diversos dies d’hospitalització.
Contractar una assegurança de viatge és, per tant, una qüestió que mereix atenció abans de sortir de casa, igual que comprovar la documentació necessària o reservar l’allotjament. De cara a 2027, les necessitats d’una família que passa dos setmanes al Japó no són les mateixes que les d’algú que s’instal·la un parell de mesos a Bali per treballar a distància, per la qual cosa l’elecció de la pòlissa dependrà de la destinació i de les característiques del viatge.
Viatjar a l’estranger: quan és especialment important tenir una assegurança mèdica
Els Estats Units no exigeixen, per norma general, una assegurança mèdica als turistes, però els preus de la sanitat fan molt recomanable viatjar amb una cobertura adequada. Un accident de trànsit a Los Angeles, per exemple, pot acabar en un trasllat en ambulància i diversos dies d’ingrés, amb una factura que hauria de pagar el mateix pacient si no estigués assegurat. El límit de despeses mèdiques és, precisament, un dels aspectes que més pes hauria de tenir en triar la millor assegurança de viatge per a destinacions on rebre atenció sanitària pot resultar especialment car.
En altres destins, disposar d’una pòlissa és directament un requisit d’entrada. Cuba exigeix als visitants una assegurança mèdica vàlida durant la seua estança i Geòrgia, des del gener del 2026, obliga els turistes a comptar amb una assegurança de salut i accidents amb una cobertura mínima de 30.000 laris georgians. Com que aquests requisits poden canviar, convé comprovar-los abans de viatjar, sobretot si les vacances s’han reservat amb diversos mesos d’antelació.
Dins de la Unió Europea, els viatgers que tenen de dret la Tarjeta Sanitaria Europea poden rebre l’assistència mèdicament necessària en la sanitat pública, en les condicions que s’apliquen als assegurats del país de destinació. Un turista espanyol que necessiti atenció mèdica durant unes vacances a Roma, per exemple, podrà recórrer al sistema sanitari italià, encara que la targeta no cobreix l’assistència privada ni una possible repatriació per motius mèdics.
Les diferències entre pòlisses no es limiten als imports assegurats, ja que també canvia la manera de gestionar les factures mèdiques. Algunes companyies es fan càrrec directament de les despeses autoritzades, mentre que d’altres exigeixen pagar-los per endavant i sol·licitar després el reembors, una cosa que pot complicar bastant les coses si el tractament és costós.
Quan les vacances no surten com estaven previstes
Després d’un llarg vol des de Barcelona, una família aterra a Tòquio disposada a disfrutar de dos setmanes al Japó, però en arribar a la cinta d’equipatges descobreix que una de les seues maletes s’ha quedat a l’aeroport on van fer escala. La companyia aèria no pot confirmar quan arribarà i, com l’endemà tenen previst viatjar a Kyoto, necessiten comprar roba i alguns articles bàsics per continuar el recorregut.
Si l’assegurança inclou cobertura per retard de l’equipatge, aquestes despeses podrien reemborsar-se fins l’import establert a la pòlissa, sempre que es conservin els justificants. Les condicions són diferents quan la maleta es perd definitivament, ja que poden aplicar-se altres límits d’indemnització i restriccions especials per a determinats objectes de valor.
Les vacances també poden torçar-se abans fins i tot de fer les maletes. Una malaltia sobtada pot obligar a cancel·lar un viatge al Canadà reservat amb mesos d’antelació, quan els vols i l’allotjament ja estan pagats i no admeten devolució. En aquest cas, una assegurança de cancel·lació pot ajudar a recuperar part dels diners, sempre que la causa estigui prevista entre les garanties contractades i s’hagin respectat els terminis establerts.
Durant un viatge dedicat a l’esport, les condicions de la pòlissa adquireixen especial importància. Un accident fent senderisme al Nepal pot fer necessari un rescat en alta muntanya, però algunes companyies d’assegurances estableixen límits d’altitud o exclouen aquest tipus d’intervencions. Una cosa semblant succeeix amb determinades modalitats de busseig, per a les quals poden exigir-se cobertures específiques.
De Bali a Bangkok: viatjar mentre es treballa
Passar diverses setmanes a Bali sense deixar d’atendre als clients europeus s’ha convertit en una opció per a nombrosos professionals que treballen a distància. Segons MBO Partners, el 2025 hi havia 18,5 milions de treballadors nord-americans que s’identificaven com a nòmades digitals, un 153 % més que el 2019. Les dades publicades el 2026 per Nomads.com situen Bangkok entre els destins més freqüentats pels usuaris de la plataforma, juntament amb Barcelona i Canggu, a l’illa de Bali.
En un coworking de Canggu, la jornada pot transcórrer entre videotrucades i projectes pendents d’entregar, moltes vegades treballant fins ben entrada la tarda per coincidir amb els clients europeus. Durant una estada de dos mesos, el portàtil acaba sent una eina imprescindible, de manera que un robatori pot deixar al professional diversos dies sense treballar, a més d’obligar-lo a comprar un altre equip.
No totes les assegurances d’equipatge cobreixen els dispositius electrònics en les mateixes condicions i algunes pòlisses limiten les indemnitzacions o exclouen els equips utilitzats per treballar. Convé comprovar-ho especialment quan es viatja amb un portàtil car, ja que l’import màxim previst per a objectes personals podria no cobrir el seu valor.
Tampoc no és estrany que una estada prevista inicialment a Bangkok acabi allargant-se o inclogui una escapada Bali. Si l’assegurança es va contractar únicament per a Tailàndia, podria no cobrir els dies que es passin a Indonèsia, mentre que una prolongació del viatge pot fer que la pòlissa caduqui abans de la tornada. Les condicions del visat i els permisos necessaris per treballar, per la seua part, depenen de la normativa de cada país i han de comprovar-se al marge de l’assegurança mèdica.
Preu, cobertures i opinions: en què fixar-se abans de contractar
A primera vista, dos assegurances poden semblar pràcticament iguals i tenir preus bastant diferents. Ambdós inclouen assistència mèdica i protecció de l’equipatge, però en llegir les condicions apareixen diferències en els límits d’indemnització, les franquícies o les situacions que queden fora de la cobertura. Durant unes vacances als Estats Units, comptar amb una companyia d’assegurances que pagui directament les despeses hospitalàries pot compensar amb escreix una petita diferència en el preu.
La relació qualitat-preu depèn en bona mesura del viatge que es tingui previst fer. Una família que passa tres setmanes recorrent els Estats Units tindrà prioritats diferents a les d’una parella que s’escapa un cap de setmana a Berlín, on pot recórrer a la Tarjeta Sanitaria Europea si compleix els requisits. Pagar més no garanteix necessàriament una protecció més ben adaptada al viatge, però elegir l’opció més barata tampoc suposa un estalvi si deixa fora despeses que podrien resultar importants.
Les opinions d’altres viatgers són especialment útils quan expliquen com va respondre la companyia d’assegurances davant d’un problema real. Una ressenya sobre una hospitalització a Miami, en la que s’explica van tardar a quant atendre la trucada i qui es va fer càrrec de la factura, diu bastant més sobre el servei que una valoració de cinc estrelles publicada tot just contractar la pòlissa.
El mateix passa amb les experiències de clients de companyies com Heymondo, que poden ajudar a conèixer com es gestionen les urgències mèdiques o les sol·licituds de reembors. Les crítiques negatives també s’han de llegir amb atenció, perquè no és el mateix una indemnització denegada per una exclusió recollida al contracte que una demora injustificada quan l’assegurat necessita assistència.
Abans de viatjar, val la pena guardar una còpia de la pòlissa i tenir a mà els telèfons d’emergència de la companyia d’assegurances, especialment si es visiten diversos països. Saber a qui trucar i com actuar quan sorgeix un problema evita haver de buscar tota aquesta informació des de la recepció d’un hospital o mentre s’intenta resoldre un imprevist lluny de casa.