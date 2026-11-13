Mahou San Miguel, més enllà de les begudes: així impulsem la transformació de bars i restaurants
La companyia accelera el seu compromís amb el sector a través d’iniciatives i solucions que impulsen la digitalització, l’eficiència i la competitivitat dels negocis
L’adaptació i evolució contínua no és una novetat en la història de Mahou San Miguel. Fundada a partir d’un son de Casimiro Mahou, va ser la seua família qui finalment ho va fer realitat el 1890 amb l’obertura de la seua fàbrica de cervesa al carrer Amaniel de Madrid. Però, abans, aquest emprenedor havia posat en marxa una fàbrica de paper pintat i una altra de pintures a l’oli. Des d’aleshores, aquesta companyia familiar, 100% espanyola i centenària, no ha deixat de transformar-se per ser cada vegada més competitiva, més diversificada i internacional i amb més capacitat de créixer. La cervesa és el seu origen, una part essencial de la seua identitat i el seu principal negoci, però en els últims anys ha impulsat una estratègia de diversificació amb l’objectiu de ser un actor cada vegada més rellevant al sector de les begudes i consolidar-se com un soci integral per a l’Hostaleria, impulsant la digitalització, l’eficiència i la competitivitat del sector.
Proximitat
La diversificació de serveis representa una evolució natural del compromís de Mahou San Miguel amb el sector hoteler, que ha estat una constant des del seu origen. La vinculació de la companyia amb bars i restaurants va més enllà de la relació comercial: els considera un canal estratègic i part de la seua identitat i de la seua manera d’entendre i disfrutar d’una vida compartida.
Serveis integrals per a l’hoteler
La companyia s’ha consolidat com un soci integral i estratègic per a l’Hostaleria gràcies al seu compromís amb el seu desenvolupament i transformació, acompanyant als establiments en el seu dia a dia amb serveis, formació, eines digitals, assessorament i solucions que donin resposta als seus reptes i contribueixin a la seua competitivitat futura. Mahou San Miguel compta amb una proposta única al sector: un ecosistema de serveis connectats que aborda de forma integrada alguns dels principals reptes de bars i restaurants. L’estratègia situa l’hoteler en el centre i acompanya cada negoci de forma personalitzada, generant sinergies i aportant valor en àmbits clau com la digitalització, l’eficiència operativa, la sostenibilitat i la gestió.
Des del 2020, Mahou San Miguel ha destinat més de 950 milions d’euros a impulsar el sector, una inversió que es tradueix en iniciatives concretes.
Connectar l’Hostaleria amb el seu futur amb Nexho
Nexho és la plataforma per a l’hostaleria de Mahou San Miguel que se centra a impulsar la transformació i digitalització del sector, aportant solucions innovadores que generin noves oportunitats de negoci i connectant així els hotelers amb el seu futur.
La plataforma, que ja compta amb més de 130.000 punts de venda registrats, està oberta a qualsevol establiment hoteler i s’estructura entorn de quatre grans àrees: un marketplace connectat amb distribuïdors per realitzar comandes; continguts d’actualitat i formació; un catàleg de solucions, productes digitals i serveis; i eines de gestió orientades a millorar el rendiment dels negocis.
+Bar, solucions integrals per al dia a dia de l’hoteler
Mahou San Miguel acompanya i assessora els hotelers en la gestió diària dels seus negocis a través de +Bar, una proposta que aglutina un ampli catàleg de serveis per oferir respostes adaptades a qualsevol necessitat, des d’actuacions concretes fins projectes integrals “clau en mà”.
Entre les seues solucions s’inclouen serveis de manteniment, equipament per a hostaleria, decoració, mobiliari, gestions administratives, contractació de subministraments, assessoria gastronòmica i consultoria global de negoci. Tot això sota una premissa clara: escoltar l’hoteler, comprendre les característiques del seu establiment i oferir-li l’assessorament més adequat per millorar la seua activitat.
Solucions Financeres, la simplificació de la gestió diària
L’última novetat de Mahou San Miguel per a l’hostaleria ha estat el llançament d’un canal que pretén simplificar la gestió dels negocis mitjançant una oferta de serveis financers específicament dissenyada per a les necessitats del sector hoteler. Entre ells, destaca la consultoria i l’assessorament financer personalitzat, a través d’una plataforma digital, àgil i senzilla.
Comercialització
Funciona com un “banking as a service”, un model de col·laboració amb partners financers i tecnològics amb un profund coneixement del sector, per oferir serveis especialitzats a l’hoteler, entre ells, solucions de compte corrent, TPVs de cobrament i gestió, cobrament via mòbil, finançament, assegurances i gestió de l’efectiu.
Més enllà de la cervesa i altres begudes, Mahou San Miguel ha trobat en els serveis una nova manera de reforçar el seu vincle amb l’Hostaleria. Un enfocament que situa l’hoteler en el centre i que permet a Mahou San Miguel generar valor als seus clients més enllà dels seus productes, impulsant un model de negoci més digital, eficient, sostenible i preparat per afrontar els desafiaments del demà.