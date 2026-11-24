La Càtedra USC-Lactalis Espanya impulsa una guia amb bones pràctiques per al maneig del boví de llet
El manual reuneix recomanacions sobre bioseguretat, benestar animal, alimentació, munyiment, qualitat de la llet, sostenibilitat i gestió de les explotacions
La Càtedra USC-Lactalis España d’Innovació i Emprenedoria Ramadera ha elaborat el Manual de Bones Pràctiques en el Maneig del Boví de Llet: Una Guia per al Ramader, una eina pràctica concebuda per traslladar el coneixement científic i tècnic a la gestió quotidiana de les explotacions.
El manual és un dels primers projectes desenvolupats en el marc de la Càtedra, impulsada per la Universitat de Santiago de Compostel·la i Lactalis Espanya per connectar les capacitats de la universitat, l’experiència de la companyia i la realitat dels qui treballen cada dia en les ramaderies. Ambdues entitats donen així continuïtat a una col·laboració de més de quinze anys orientada a afavorir la innovació, la capacitació i la transferència de coneixement al sector primari.
Una visió integral de l’explotació
La guia aborda nou àmbits fonamentals per al funcionament d’una explotació de boví de llet: bioseguretat; benestar animal; alimentació del bestiar i qualitat de l’aigua; instal·lacions; rutina de munyiment, equips i refrigeració; medi ambient; qualitat de la llet; ús responsable dels antibiòtics, i Sistema Integral de Gestió de les Explotacions Bovines (SIGE).
Cada apartat combina informació tècnica amb claus pràctiques i exemples que faciliten la seua consulta i aplicació en el treball diari. La publicació deixa especial atenció a la prevenció de malalties, el confort dels animals, la qualitat dels aliments i de l’aigua, la higiene durant el munyiment, la reducció de l’impacte ambiental, el control de la qualitat de la llet i l’ús responsable dels medicaments veterinaris.
Para Francisco Javier Diéguez Casalta, professor de la Universitat de Santiago de Compostel·la, membre de la Càtedra i coordinador del treball, l’objectiu ha estat “reunir i ordenar el coneixement disponible per transformar-lo en orientacions clares, realistes i útils per a les ramaderies”. Segons explica, el manual no planteja una solució única per a totes les explotacions, sinó que proporciona criteris i bones pràctiques que cada professional pot adaptar a la seua realitat per millorar la sanitat, el benestar animal, la qualitat de la llet, l’eficiència i la sostenibilitat.
En aquest sentit, el professor destaca que el treball demostra “la importància d’atansar el coneixement científic al terreny”, ja que el diàleg entre la investigació, l’experiència tècnica i les necessitats reals de les ramaderies permet generar eines que contribueixen de forma directa a la professionalització i la millora contínua del sector.
Coneixement científic i experiència sobre el terreny
El manual ha estat elaborat per especialistes de l’Àrea de Producció Animal de la Facultat de Veterinària de Lugo de la Universitat de Santiago de Compostel·la i revisat per professionals de Qualitat i RSC de Lactalis Espanya. Aquesta col·laboració ha permès combinar el rigor acadèmic amb l’experiència adquirida pels equips que treballen habitualment juntament amb les explotacions.
Per a Luis Antonio Díaz-Regañón Labajo, responsable de Qualitat i RSC de Lactalis Compras i Subministraments i membre de la Càtedra, les bones pràctiques resulten essencials per produir llet de qualitat, cuidar als animals, protegir l’entorn i afavorir la viabilitat de les explotacions. “Amb aquest manual volem oferir als ramaders una referència útil per prendre millors decisions i afrontar els reptes quotidians des d’una visió integral de la granja”, assenyala.
Segons la seua opinió, el valor diferencial de la publicació resideix precisament en la unió del coneixement científic i l’experiència pràctica: “El treball conjunt amb l’USC ens permet sumar el suport científic de la universitat i l’experiència dels nostres equips sobre el terreny. Aquesta combinació és fonamental perquè les recomanacions siguin rigoroses, però també comprensibles, realistes i aplicables”.
Una eina pensada per a les necessitats de les ramaderies
La presentació del manual en una explotació ramadera reflecteix la voluntat de la Càtedra de portar el coneixement al terreny i contrastar-lo amb l’experiència dels qui treballen diàriament al sector.
Per a Víctor Bascoy, responsable de l’explotació en la qual es va celebrar la trobada, incorporar bones pràctiques a la gestió diària és fonamental per treballar d’una manera més eficient i millorar tant la productivitat com la qualitat de la llet. “Comptar amb recomanacions clares, recolzades pel coneixement científic i adaptades la realitat de les ramaderies ens ajuda a prendre millors decisions i a continuar avançant”, afirma.
Així mateix, el ramader valora positivament que la Càtedra atansi directament al sector el coneixement generat per la universitat i els equips tècnics, ja que “la millora contínua exigeix formació, assessorament i eines concretes que puguem aplicar en el nostre dia a dia”.
La publicació parteix d’una idea central: l’eficiència productiva, la sostenibilitat, la qualitat de la llet, la salut i el benestar animal estan estretament relacionats. Per això, proposa una aproximació global que ajudi a interpretar millor les dades de l’explotació, anticipar riscos, optimitzar els recursos disponibles i establir processos de millora contínua.
El manual s’integra així a la vocació de la Càtedra d’escurçar la distància entre el coneixement i la seua aplicació pràctica. La iniciativa contempla activitats de formació, investigació, innovació, divulgació, emprenedoria i transferència de coneixement per contribuir al desenvolupament d’una ramaderia més moderna, sostenible, eficient i competitiva.
Més de 40 anys avançant juntament amb el sector primari
La publicació d’aquest manual s’emmarca en el compromís de Lactalis España amb el sector primari, construït durant més de 40 anys de relació i treball conjunt amb les ramaderies.
El 2025, Lactalis España va recollir 963 milions de litres de llet de vaca, ovella i cabra procedents de 1.405 ramaderies, distribuïdes en 396 municipis de 13 comunitats autònomes. Aquesta relació diària permet a la companyia conèixer la realitat de les explotacions, acompanyar la seua evolució i desenvolupar noves línies de treball a mesura que canvien els reptes del sector.
En matèria de benestar animal, el 2025 el 98,9% de la llet de vaca recollida per Lactalis Espanya va comptar amb certificació Welfair®, recolzada per AENOR.
La companyia treballa igualment en la descarbonització de la producció ramadera juntament amb el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), a través de l’Estació Experimental del Zaidín. En el marc d’aquesta col·laboració s’han analitzat més de 1.000 explotacions, s’han identificat 27 possibles mesures de millora i es treballa amb 16 granges pilot, 13 d’elles situades a Galícia.