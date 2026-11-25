Els ulls de la història, una experiència immersiva del patrimoni català
La Roca dels Moros del Cogul i el Centre del Romànic de la Vall de Boí renoven la manera d'explicar el passat amb realitat virtual, recreacions digitals i nous recursos museogràfics
Descobrir la vida quotidiana de les comunitats prehistòriques que van deixar la seva empremta a la Roca dels Moros del Cogul o posar-se en la pell d'un pintor medieval a la Vall de Boí. Ara, gràcies a la realitat virtual podem viatjar al passat i viure en primera persona les històries d’alguns dels seus protagonistes. Aquesta és la proposta d'Els ulls de la història, un projecte, impulsat per l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, que ofereix una nova manera de visitar sis monuments emblemàtics de Catalunya.
A través dels microrelats, Els ulls de la història conviden els visitants a viatjar en el temps i a descobrir episodis del passat des de dins. Les ulleres de realitat virtual, les guies multimèdia i els nous recursos museogràfics, ens acosten als escenaris, als protagonistes i a la vida quotidiana d’altres èpoques.
El Cogul, 10.000 anys enrere
Fa 10.000 anys, les comunitats prehistòriques van deixar a la Roca dels Moros del Cogul, a les Garrigues, un conjunt de pintures rupestres que encara avui plantegen interrogants. Al Centre d'Interpretació d'Art Rupestre, una experiència immersiva reviu el moment en què el geòleg Ceferí Rocafort va descobrir aquest excepcional jaciment i trasllada els visitants a l'entorn prehistòric.
L’experiència ofereix també una nova mirada sobre el paper de les dones en aquelles comunitats. La visita es complementa amb una guia multimèdia que acompanya el visitant fins a les pintures originals i l'ajuda a interpretar-les.
El romànic en primera persona
Al Centre del Romànic de la Vall de Boí, a l’Alta Ribagorça, la tecnologia permet explorar la història de les esglésies romàniques que integren aquest conjunt inscrit a la llista de Patrimoni Mundial de la UNESCO. Una activitat interactiva convida els visitants a convertir-se en un pintor medieval i donar color al Crist en Majestat de Sant Climent de Taüll.
La proposta també acosta el públic a algunes de les tradicions de la vall, com la baixada de les falles, vinculada a la celebració del solstici d'estiu.
Més històries per descobrir
El projecte Els ulls de la història també es pot descobrir en altres monuments d'arreu de Catalunya. Al Monestir de Sant Pere de Rodes, a l'Alt Empordà, els visitants assisteixen a un casament celebrat l'any 1314 al poble de Santa Creu, una història que permet conèixer les relacions entre pagesos, monjos i senyors feudals. La visita es completa amb una reconstrucció digital de la portalada romànica del Mestre de Cabestany, una de les joies desaparegudes del monument.
Al Castell de Miravet, a la Ribera d'Ebre, l'experiència de realitat virtual permet als visitants descobrir la societat medieval a través d'en Saïd, un nen musulmà que treballa les terres amb la seva família. A través de la seva història, es descobreix com era la vida quotidiana sota el domini dels templers. Altres recursos interpretatius expliquen els moments d'esplendor i la caiguda de la fortalesa templera, així com la vida dels habitants del territori, com els àpats dels monjos templers.
A la Cartoixa d'Escaladei, al Priorat, els visitants fan un viatge al segle XVII de la mà de Joaquim Juncosa, artífex de la decoració de l'església. Les recreacions digitals recuperen l’aspecte original d’espais desapareguts i transformats. Una guia multimèdia i la instal•lació audiovisual El silenci etern completen la visita i permeten descobrir la vida dels monjos cartoixans, marcada pel silenci i l'espiritualitat.
El recorregut històric arriba finalment a la primera meitat del segle XX amb el Museu de la Colònia Sedó d'Esparreguera, al Baix Llobregat, com a escenari. A través dels ulls de la Mar, una nena de la colònia, els visitants es traslladen al 1936 per descobrir com era la vida quotidiana de les famílies que hi vivien. A més, una instal•lació de llum i so mostra com s'aprofitava la força de l'aigua per fer funcionar la maquinària de la fàbrica tèxtil.
El patrimoni també arriba a Barcelona i a les aules
Al cor de la Rambla de Barcelona, l'Espai Moja. Catalunya: Patrimoni Viu ofereix una porta d'entrada al patrimoni cultural de Catalunya. A través de la realitat virtual, els hologrames i els jocs interactius, els visitants poden reviure episodis de la història de Catalunya i descobrir els seus protagonistes, monuments i tradicions populars. La visita és gratuïta amb reserva prèvia.
D’altra banda, Els ulls de la història arriben també als centres educatius amb un recurs gratuït adreçat a l'alumnat de primer i segon cicle de secundària. La proposta combina activitats a l'aula amb una sessió de realitat virtual que es trasllada directament als centres, perquè els estudiants puguin acostar-se al patrimoni d'una manera participativa.