La cultura dels candidats

Cadascú té la cultura que pot i vol i el 12M no es vota per l’eruditisme, sinó per la capacitat de governar, en aquest cas Catalunya. Però una cosa és no saber per quants gols va guanyar el Lleida al Barça a Primera divisió, o no precisar si Lleida té onze, dotze o tretze comarques perquè la Cerdanya és lleidatana només a mitges i Aran no és pròpiament una comarca, sinó que té un òrgan de govern autònom, i una altra, de molt diferent, ignorar que Lluís Companys va ser l’últim president de la Generalitat abans del franquisme, afusellat per aquest règim dictatorial per cert, o no conèixer que en aquests comicis s’elegeix el 133 president de la institució catalana. En resum, en el test de Lleida TV, si haguéssim de posar nota a Elena Ferre, diríem que no aprova.