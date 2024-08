El burca encara segueix a Lleida

Creat: Actualitzat:

L’alcalde socialista Àngel Ros va intentar prohibir l’ús del vel integral islàmic als espais públics de Lleida, però el Tribunal Suprem espanyol li va tombar l’ordenança advertint- li que aquesta potestat correspon al Govern central i que la llibertat religiosa ha d’imperar sobre altres consideracions. La Generalitat, presidida per CiU, també ho va intentar, però des d’aleshores res no s’ha legislat sobre aquesta peça, que atempta clarament contra la igualtat, ni a Catalunya ni a Espanya, i encara es pot veure a la ciutat de Lleida més d’una dona amb burca, com va plasmar i es va queixar a les xarxes socials ahir un lleidatà, acompanyant el seu malestar d’una foto de la dona comprant en un supermercat i afegint la frase: “Puc entrar jo amb un passamuntanyes?”