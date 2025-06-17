SEGRE
La relació d'Alaska i l’Aplec del Caragol de Lleida: una cançó que és un himne i un regal sorpresa

El concert de Fangoria al Magnífic Fest de Lleida.Magdalena Altisent

La Colla Els Despenyats de l’Aplec del Caragol no podia desaprofitar la presència de Fangoria en el Magnífic Fest. L’himne de la penya és la cançó d’Alaska No sé qué me das i quan sona (unes quantes vegades al dia) tots els membres d’Els Despenyats pugen a una cadira i fingeixen volar. 

Aquest any, fins i tot van posar una gran foto d’Alaska presidint la festa. El cap de colla, Santi Salvador, va fer entrega a Olvido Gara d’una samarreta d’Els Despenyats i li va explicar aquesta curiosa tradició. Atès el gran somriure d’Alaska, a la diva li va fer gràcia saber que estava vinculada a l’Aplec del Caragol sense ni saber-ho. A més, era el seu aniversari, així que fer-li un regal sorpresa no va poder ser més encertat després del seu exitós pas pel festival lleidatà

