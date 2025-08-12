Georgina Rodríguez i Cristiano Ronaldo, el casament serà a prop de Lleida?
A última hora de la tarda d’aquest dilluns, va saltar una notícia que, de segur, farà parlar molt tant la premsa del cor com l’esportiva. I és que la influencer Georgina Rodríguez va revelar a les seues xarxes socials que Cristiano Ronaldo, després de gairebé deu anys de relació i compartint cinc fills, li ha demanat matrimoni regalant- li un anell amb un diamant de talla oval de més d’un centímetre de llarg, per la qual cosa el preu segur que porta molts zeros. Després de conèixer-se la notícia, ja hi va haver qui especulava que potser l’enllaç entre el jugador de l’Al-Nassr FC i la model tingui lloc a prop de Lleida. No seria estrany, perquè la Georgina, encara que nascuda a l’Argentina, va créixer a Jaca i va estar treballant a Graus, concretament... a l’hotel Lleida!