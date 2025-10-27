Sala Miguel Ángel Martín
Aquesta setmana s’ha estrenat la primera sala de premsa als jutjats del Canyeret, un servei que havia estat reivindicat reiteradament pel periodista d’aquesta casa Miguel Ángel Martín, que va morir el 2022. Seria bonic que la nova sala portés el nom d’aquest prestigiós redactor que va recórrer cada dia els edificis judicials durant molts anys buscant informacions que moltes vegades va publicar de forma exclusiva. Tant de bo el Col·legi de Periodistes faci seua aquesta proposta i la faci arribar al jutge degà.
Toros a l’any de la tragèdia
Mentre milers de persones exigien dissabte per enèsima vegada la dimissió de Carlos Mazón per la tragèdia de la dana, a la televisió valenciana retransmetien toros. Olé.