Custòdia: els fills tenen veu
Recentment, el Tribunal Suprem, en la una sentència del 27 d’octubre del 2026, ha recordat que els fills menors tenen dret a ser escoltats abans que s’adoptin decisions judicials que afectin de manera important la seua vida familiar. En el cas examinat, s’havia modificat substancialment el règim de guarda i custòdia sense escoltar dos menors, la qual cosa va portar l’Alt Tribunal a anul·lar les actuacions.
Quan una parella se separa, una de les qüestions més delicades és determinar amb quin dels progenitors viuran els fills i com s’organitzarà la convivència. Els menors són els principals afectats i la seua opinió també s’ha de tenir en compte.
Ara bé, escoltar els fills no significa que puguin decidir lliurement amb quin dels seus pares desitgen viure. La decisió correspon al jutge, que ha de valorar totes les circumstàncies familiars i resoldre atenent sempre l’interès superior del menor.
La legislació reconeix expressament aquest dret i estableix que els menors de dotze anys o més han de ser escoltats, sense excloure els de menor edat quan tinguin prou maduresa. La seua opinió no és vinculant, però pot resultar especialment rellevant per conèixer les seues necessitats, els vincles afectius i com viuen la relació amb cada progenitor.
L’audiència s’ha de practicar en condicions adequades, evitant que els menors se sentin pressionats o responsables d’elegir entre els pares. A més, quan el tribunal consideri que no és procedent escoltar-los, haurà de justificar degudament la decisió.
Aquesta sentència posa de manifest que el dret dels menors a ser escoltats no constitueix un simple formalisme processal, sinó una garantia fonamental que els tribunals han de respectar, especialment quan es pretén modificar un règim de custòdia prèviament establert.
En definitiva, els fills no han d’assumir la responsabilitat de decidir sobre el seu futur familiar, però tampoc no poden quedar al marge de les decisions que afecten directament la seua vida. Escoltar-los és reconèixer que, a més de necessitar protecció, tenen dret a expressar la seua pròpia opinió.
Vist el panorama actual, i en el supòsit que us trobeu en una situació similar, us aconsellem que contracteu els serveis d’un advocat que pugui assessorar-vos i defensar els vostres drets adequadament.