Divorci i benestar de les nostres mascotes
Recentment, s’ha donat a conèixer una resolució judicial dictada per l’Audiència Provincial de Còrdova que rebutja establir un règim de custòdia compartida respecte d’un gos de tretze anys d’edat, per considerar que els canvis de domicili cada quinze dies podrien generar-li estrès i ser perjudicials per al seu benestar.
El jutjador dona especial rellevància a l’hora de determinar el règim de convivència més adequat a circumstàncies com l’edat de l’animal, el seu estat de salut, els seus hàbits, l’entorn en el qual viu i la disponibilitat dels cuidadors, entre altres qüestions. Anteriorment, la sentència de 6 de novembre del 2019, del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 7 de Vilanova i la Geltrú, ja va abordar la problemàtica relativa a cura dels animals de companyia després d’una ruptura sentimental.
La creixent importància dels animals de companyia en la nostra societat ha propiciat importants modificacions legislatives. Així, la Llei 17/2021, de 15 de desembre, va modificar el nostre Codi Civil, reconeixent els animals com a éssers vius dotats de sensibilitat. L’article 94 bis del Codi Civil estableix que l’autoritat judicial podrà confiar la cura dels animals de companyia a un o tots dos cònjuges, determinant, en el seu cas, la forma en què l’altre podrà tenir-los en la seua companyia, així com el repartiment de les càrregues econòmiques associades a la seua cura. Per adoptar l’esmentada decisió s’hauran de ponderar tant l’interès dels membres de la família com el benestar de l’animal, amb independència de qui n’ostenti la titularitat.
Per la seua part, l’article 511-1.3 del Codi Civil de Catalunya estableix expressament que els animals no es consideren coses i es troben sota la protecció especial de les lleis.
Per tant, en el cas concret es conclou que la custòdia compartida no constitueix necessàriament la millor solució davant d’una ruptura sentimental, especialment quan els continus canvis d’entorn puguin perjudicar l’animal.
L’evolució legislativa i jurisprudencial evidencia que la destinació de les nostres mascotes després d’una ruptura sentimental no es pot decidir atenent exclusivament els interessos dels propietaris, sinó que s’haurà de valorar també el benestar del mateix animal.
Vist el panorama actual, i en el cas que us trobeu en una situació similar, us aconsellem que contracteu els serveis d’un advocat que pugui assessorar-vos i defensar els vostres drets adequadament.