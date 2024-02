Associacions de Lleida

Creat: Actualitzat:

El treball associatiu a la ciutat de Lleida es caracteritza per ser un treball sense ànim de lucre, voluntari i obert a diferents àmbits i sectors de la vida. La importància rau en el fet de cobrir les necessitats d’una part important d’aquests ciutadans i de solucionar-los els problemes. A part d’això, té la funció de complementar el treball de les administracions i de satisfer les demandes d’alguns veïns i les mancances en alguns barris.

En aquest sentit, es pot parlar de l’existència de diferents tipus d’associacions a nivell social, cultural, esportiu, etc., creades per persones autònomes o persones d’origen immigrant i que estan treballant per estar al servei de la societat i crear un clima d’interculturalitat i de comprensió entre tots i totes. Evidentment, hi ha associacions que estan obertes i treballen amb altres i n’hi ha d’altres que no interactuen amb la resta. Si agafem el cas de les associacions del col·lectiu musulmà a Lleida, es pot observar que les associacions aprofiten l’arribada del mes de Ramadà i organitzen un iftar col·lectiu i conviden les autoritats de la ciutat, representants d’altres entitats, amics i familiars per trencar el dejuni plegats i gaudir de diferents menjars i pastissos que es preparen durant aquest mes, a part d’activitats que acompanyen l’acte que s’ha esdevingut com a moda no només aquí a Lleida. També cal destacar el cas de les associacions del col·lectiu senegalès, romanès, llatinoamericà, etc., que conviden a tothom quan celebren les festes.

Normalment, aquestes associacions fan esforços i intenten treballar per l’interès comú i el benestar de tothom. Malauradament, no és així per a les associacions de persones autòctones perquè no interactuen amb la resta d’associacions d’origen immigrant i no tenen intenció de crear un clima d’amistat, comprensió mútua i interacció a la ciutat. El més curiós a nivell institucional i durant l’acte de reconeixement de l’acció social i solidària a la ciutat de Lleida que s’organitza cada any per part de l’ajuntament: només es reconeixen i es guardonen les associacions de persones autòctones, amb negligència i oblit total per altres associacions de persones d’origen immigrant. Llavors, cal fer la pregunta següent: quan els responsables i autoritats de la ciutat veuran l’existència i la importància del treball que fan les associacions de persones d’origen immigrant?