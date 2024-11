Creat: Actualitzat:

La celebració del Dia de Tots Sants a Lleida i a Catalunya, que coincideix amb l’1 de novembre de cada any, té arrels profundament religioses i culturals. Aquesta festa, que se celebra també en altres parts d’Espanya i el món, té com a objectiu principal honorar els sants i els difunts. Els cementiris són llocs de reflexió, records i connexió amb els éssers estimats que ja no hi són. Sovint, les persones hi van per honorar la memòria dels seus familiars i amics, trobar pau i fer una pausa en el ritme frenètic de la vida quotidiana. Així, la festa és una manera de connectar amb els avantpassats i mantenir vives les tradicions culturals.A Catalunya, aquesta tradició combina elements religiosos amb costums populars. Un dels aspectes més destacats és la Castanyada, una celebració en la qual es mengen castanyes torrades, moniatos i panellets (uns dolços típics). S’acostuma a visitar els cementiris per recordar i honorar els éssers estimats que han mort, decorant les seves tombes amb flors.El Dia de Tots Sants és una festivitat cristiana en la qual es commemoren tots els sants i difunts. També, els musulmans tenen una festa similar a l’estil de recordar i honorar els difunts en l’Islam és la festa d’Ashura, que se celebra el 10 de Murarram (el primer mes del calendari musulmà). Aquesta festivitat, també, inclou la visita als cementiris per oferir pregàries i l’ajuda als necessitats com a acte de caritat. Així, cada comunitat religiosa té les seves pròpies formes de recordar els que han mort i celebrar la vida i les tradicions.Actualment, alguns cementiris a Catalunya han anat adaptant-se a la diversitat religiosa del país a mesura que la població musulmana ha augmentat. Hi ha cementiris que ofereixen àrees específiques per a enterraments musulmans, on es respecten els ritus propis de l’Islam, com ara la cobertura del rostre del difunt amb un teixit blanc i la recitació de sures de l’Alcorà.Evidentment, la celebració d’aquesta festa és una oportunitat per la majoria d’ajuntaments d’adaptar a la nova realitat i fer esforços més amplis per integrar les pràctiques funeràries de diferents religions i cultes a la societat catalana. Així, tant els musulmans com altres grups religiosos poden celebrar els seus ritus funeraris d’acord amb les seves creences i tradicions.