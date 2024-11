El fenomen DANA

Creat: Actualitzat:

Aquest fenomen conegut com a Depressió Aïllada en Nivells Alts (DANA) és un fenomen meteorològic que va provocar les pluges torrencials que han deixat desenes de morts a la regió de València. També va provocar precipitacions que van arribar acompanyades de vents forts i tornados que en alguns llocs van registrar més de 500 litres per metre quadrat. En unes poques hores va caure en algunes zones l’equivalent a un any de pluja, cosa que va provocar grans riuades i inundacions que van arrasar localitats senceres, deixant atrapades milers de persones. Algunes de les escenes que va deixar la tragèdia són carrers, cases, edificis i locals destrossats i vehicles arrossegats pels carrers, cases plenes de fang, ponts i avingudes destruïdes i més de 200 persones mortes i desenes de desaparegudes. La xifra de morts continua augmentant i encara no es troben tots els desapareguts.

Davant d’aquesta situació catastròfica, la reacció decisiva, des del primer moment, de les associacions i mesquites i voluntaris de ciutadans marroquins de tot Catalunya o d’altres regions va ser considerada un acte heroic i exemplar perquè van demostrar una solidaritat i col·laboració extraordinària amb els afectats amb paraules i fets a través de campanyes per recaptar diners, alimentació, roba, mantes i material mèdic i van anar als llocs més afectats per distribuir-los entre la població d’aquesta regió. Així, els vídeos dels ciutadans musulmans proporcionant i preparant menjar gratis per als damnificats de la DANA o imatges de musulmans ajudant a netejar una església o imatges de manters i temporers ajudant la Guàrdia Civil a netejar un garatge al poble d’Alfafar a València constitueixen una bona demostració i execució de valors d’ajuda, de suport, d’empatia i de solidaritat davant d’aquest fenomen natural.

Està clar que les imatges de l’abans i el després de la catàstrofe mostren la magnitud dels danys causats per aquest fenomen del clima que va afectar València i que podria ser cada vegada més freqüent pel canvi climàtic. Però el més preciós són les imatges i vídeos dels ciutadans musulmans i africans ajudant i donant menjar als afectats que es quedaran gravades als caps dels ciutadans nacionals. Així, aquest tipus d’actuació ha de ser recíproca i constant dins la societat pel benestar de tothom.