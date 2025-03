Iftar col·lectiu a Lleida

Creat: Actualitzat:

L’Iftar és l’àpat nocturn amb el qual es trenca el dejuni de cada dia durant el mes del Ramadà i comença just després de la posta de sol. El dejuni és una pràctica religiosa que es fa durant el mes de Ramadà per part de més de 50.000 persones musulmanes a la ciutat de Lleida i província. El Ramadà és el novè mes del calendari islàmic, el quart pilar de l’islam, el mes de contenció i dejú, i sagrat per a tots els musulmans del món. Últimament, tant a Lleida com a tot el territori català, moltes entitats musulmanes han optat per organitzar iftars col·lectius en diferents ciutats de Catalunya amb l’objectiu principal de donar a conèixer a la ciutadania aquesta celebració musulmana. També és un acte per poder explicar a la resta de ciutadania el fet de trencar el dejuni de forma comunitària, un acte de sensibilització i de coneixement de les tradicions pròpies d’altres cultures i, al mateix temps, un acte per compartir i aprendre els uns dels altres i establir ponts.

Per trencar el dejuni d’una manera col·lectiva es compta sempre amb un espai de trobada i la participació de diferents col·lectius de la ciutat que preparen plats típics de gastronomia de diferents països musulmans, especialment del Marroc, Algèria, Senegal, etc. Normalment, és un esdeveniment obert a tota la ciutadania i es compta amb la presència de les autoritats locals, representants polítics, representants de diferents comunitats religioses, amics i famílies i es pretén crear un clima de diàleg de valors, promoure una convivència real i una tolerància vertadera i construir vincles dins de la societat lleidatana. En aquest sentit, l’entitat IntegraLleida organitza de forma anual aquest acte per poder donar a conèixer la realitat de la religió musulmana i la importància de trencar el dejuni de forma comunitària i de donar una imatge molt bonica de sensibilització, convivència, solidaritat i civisme.

En definitiva, el Ramadà és un mes de gran espiritualitat, que existeix en totes les religions monoteistes, a part de ser un mes molt especial de convivència, amistat, solidaritat i de comprensió entre la comunitat islàmica i la societat acollidora de Lleida. Hi ha una convicció general que en aquesta societat acabem tots i totes amb igualtat de drets i d’obligacions.