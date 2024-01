Connexions molt matusseres

Creat: Actualitzat:

És d’esperar que més aviat que tard s’ensenyi a les facultats del ram com s’ha de fer una connexió d’una reportera en directe al lloc dels fets, els que siguin, bàsicament per evitar la sensació de vergonya aliena que, a diferència dels professionals dels serveis informatius, sentim els espectadors cada vegada que els espais de la xafarderia, i en això es distingeix Fiesta de Tele 5, donen pas a enviades especials a esdeveniments socials. Amb tots els respectes, fa la sensació que donen un micro a la primera que passa per allà i “au, espavila!”. Aquest dissabte van filar molt prim amb la festa al sevillà Palacio de Dueñas en honor a Hillary Clinton. Les connexions van ser una successió de llocs comuns, tòpics, carreres sense sentit i balbotejos diversos i, sobretot, contradiccions. La reportera va assegurar que era una festa privada però que no deixaven d’arribar convidats (no en va entrevistar cap d’important); que l’expectació era enorme i el carrer estava buit. Només va poder posar el micro a Los del Río i a José Mercé. A la resta, ningú, i dels vips, menys.