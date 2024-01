El nou ‘Corazón’ no batega

Creat: Actualitzat:

El programa Corazón, corazón porta des del 1997 a La 1. És a dir, fa més d’un quart de segle que dona a conèixer les xafarderies del món rosa però sense maldat i amb molt bon rotllo, amb Cristina García Ramos al capdavant. Sense ella, hi ha hagut diverses presentadores, però no va recuperar estatus fins a l’arribada d’Anne Igartiburu (Elorrio, 1969), sempre fidel a l’esperit inicial del programa: sense vulgaritats ni grolleria, que, vist ara, amb les perverses xarxes socials campant al seu aire, sembla un anacronisme vintage, peça d’un museu televisiu. El cas és que a TVE han decidit donar-li una mà de pintura i l’han ressuscitat amb el títol de D Corazón, incorporant a Anne el també veterà Jordi González (Barcelona, 1961) i renovant els seus col·laboradors amb Carmen Lomana, Omar Suárez o Alba Carrillo, que semblen infiltrats per la competència de Mediaset. El cas és que amb ells o sense ells, l’estrena aquest cap de setmana va ser fluixíssima. Tot just un 6,1, àmpliament superat, en la mateixa franja horària, pel també renovat Socialité, groller i vulgar, de Telecinco.