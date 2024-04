Què hi pintava Leticia a TCMS?

Creat: Actualitzat:

Nou èxit, rotund èxit, de Tu cara me suena, probablement el millor entreteniment que es pot veure, ara mateix, a la petita pantalla: un 24,00 d’audiència amb més de dos milions d’espectadors davant del televisor. Dit això, som conscients que ens estem fent pesats amb un fet que, com canta el bolero, no té solució. Passaven deu minuts de la una de la matinada i encara no havia començat la votació del jurat. Tanmateix, com que ja és un mal irreversible amb el qual cal conviure, o això o deixar de veure el programa, cal fixar-se en un altre detall estrident. Minuts abans que Chenoa, Carlos Latre, Lolita i Àngel Llàcer donessin com a guanyador de la jornada David Bustamante i la seua imitació de Nino Bravo, va aparèixer al plató, per actuar, Leticia Sabater (Barcelona, 1966). La dona que va passar de reina dels programes infantils de l’època a reina del friquisme amb temes com La salchipapa, El polvorrón, Papa Noel, lléname el tanque o Esta Navidad me comeré un pibón. Només s’explica si concursarà en l’edició que ve.