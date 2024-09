Rafa arrasa amb un doble 6-0

Creat: Actualitzat:

Carlos Latre ja sap com se les gasta Pablo Motos defensant el seu castell d’El Hormiguero a Antena 3. No dona treva. El seu retorn va ser aclaparador. Amb Rafa Nadal com a primer convidat de la temporada, va endossar un 6-0, 6-0 al Babylon Show, que amb prou feines va oposar resistència amb la presència dels protagonistes de la sèrie Entrevías, encapçalats per José Coronado i Luis Zahera, que s’emetia a continuació a Telecinco. El programa d’Atresmedia, que a més va estrenar col·laboradors, va arribar fins al 21,6, mentre que el xou de Mediaset es va quedar en un míser 6,1, que no assenyala res bo de cara al futur. A més, la sèrie, en la seua nova temporada, es va quedar amb un 8,7. O sigui, un desastre. I de retruc va rebre també un Grand Prix a La 1, clarament a la baixa, que en la seua segona semifinal no va passar del 10,5. Una altra pallissa. Però és que dimarts la cosa no va anar millor. Motos es va quedar en el 18,1 amb Leo Harlem i Telecinco, que a última hora va aixecar el final de First Dates Hotel, tement-se el pitjor, substituint-lo per una pel·lícula de Tom Cruise, no va passar del 8,0.