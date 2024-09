Les causes d’una cancel·lació

Creat: Actualitzat:

Babylon Show, la gran aposta de Telecinco per a l’Acces al Prime Time ha durat exactament tretze programes. Ahir, per si no se n’havien adonat encara, ja no el van trobar a la graella. Mediaset el va fulminar i apostarà totes les nits, amb la incorporació de Laura Madrueño que s’uneix a Jorge Javier i a Ion Aramendi, per Gran Hermano, que, almenys, sí que li funciona. En qualsevol cas, els CEO de la casa ho haurien d’haver previst. I més si van veure, que pel que s’intueix no ho van fer, l’Inimitable que Movistar li va dedicar, fa poques setmanes, a Carlos Latre amb motiu dels seus 25 anys de professió. Ja ho vam escriure. Va ser tan penós, malgrat l’oripell que l’envoltava, que no presagiava res de bo. Latre pot ser que sigui un bon imitador, que ho és sens dubte, però és un mal presentador i un pèssim entrevistador. A diferència, per exemple, de José Mota, amb qui podria establir-se un cert paral·lelisme, no s’ha adaptat al que es porta ara, televisivament parlant. Es veia més aviat antiquat. I a la casa no han tingut paciència. O sigui que, fora i a una altra cosa.