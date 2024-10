Gravacions bàrbares

Creat: Actualitzat:

Potser caldria discrepar en el fet que les relacions entre Bárbara Rey i l’emèrit, fa més de 20 anys, ja no constitueixen cap escàndol. “Es va trencar”, parodiant la cançó que va popularitzar en el seu dia Rocío Jurado, “de tant utilitzar-lo”. Els mitjans continuen sucant pa en el tema i especialment Mediaset en els seus programes del cor, per qualificar-los d’alguna manera. OK Diario, capitanejat per l’ínclit i inefable Eduardo Inda, continua filtrant, per capítols, els enregistraments que va fer Bárbara Rey sobre el tema, en llarga etapa com a titular a la llista d’amants del llavors rei Joan Carles I. Però fins i tot sent evident la cosa, als platós encara existeix qui exculpa el monarca, al qual es presenta com a víctima de les maquinacions de l’aleshores vedet, que apareix com la malvada de torn, una Cruella de Vil en carn i ossos. Aquest divendres, a TardeAR vam sentir la primera confessió de Bárbara que li arribaven milions i milions de la Casa Reial comprant el seu silenci. Va ser molt divertit també sentir que els feixos de bitllets li arribaven “cisats”.