És que ens ho empassem tot

Creat: Actualitzat:

Alejandra Rubio acaba de ser mare. Dit això, vostès es poden preguntar dos coses: qui és Alejandra Rubio? i què ens importa? Doncs bé, al món televisiu la primera resposta seria afirmativa en una immensa majoria d’enquestats i la segona, encara més contundent, serà que molt. I és que, aquest divendres, els programes del cor han concedit al naixement del seu fill, un nen que posaran per nom Carlo, en honor al pare i a l’avi, tractament d’estat. Curses de càmeres i reporters a les portes del centre hospitalari, on va tenir lloc el feliç desenllaç, i saberudes anàlisis dels tertulians, ara experts en mares primerenques i en l’arbre genealògic dels Rubio-Campos, per part de mare, i dels Costanzia-Flores, per part de pare. I més amb els matrimonis dels avis separats, els dos. Hi ha hagut declaracions prèvies de les àvies i poc més.. Ara bé, d’imatges zero. L’exclusiva del naixement està en mans d’una revista i tota la resta, per a un documental, amb previ suculent pagament, sobre l’evolució de l’embaràs i del part. Genial.