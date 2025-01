El suflé del Benidorm Fest

Creat: Actualitzat:

Amb més continent que contingut, dimarts es va posar a caminar una nova edició del Benidorm Fest, ja saben, aquest concurset que es treu anualment RTVE, per a plaer dels eurofans, per elegir el tema que representarà Espanya a Eurovisió per acabar entre els llocs 15, si tot va bé, o 25, si ens posem en el pitjor dels casos. I és que vist com va anar la primera semifinal, la cosa no dona per a més. De fet, si exceptuem dos temes amb els seus corresponents intèrprets, podrien intercanviar-se els altres sis i dubto que algú se n’adonés. Amb el jurat d’experts com a secundaris i confiant-ho tot a les xarxes socials, SMS i trucades gratuïtes, es van escollir els quatre primers finalistes: Daniela Blasco, una tiktoker clonada de Chanel; Lachispa, que li feia els cors a Rosalía; Kuve, a qui no tenim el gust de conèixer, i Lucas Bun, el que millor ho va fer i que almenys vocalitzava per entendre-li la lletra encara que recordava, de lluny, Salvador Sobral, ja saben, aquell portuguès que va guanyar el 2017 amb la millor cançó en anys, Amar pels dois. Que Déu ens agafi confessats a Basilea el 17M!