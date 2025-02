Giró acabarà marejat

Creat: Actualitzat:

Si ahir mateix denunciàvem que La revuelta de Broncano patia en pròpies carns el canvi d’horari, ara cal posar èmfasi en un altre fet que danya, i de quina manera, un dels programes amb més futur de RTVE: el Late Xou de Marc Giró. És tan bo, o millor, que Broncano (i sens dubte sap vocalitzar com Déu mana) però els CEO de la casa no acaben de decidir-se si instal·lar-lo a La 1 o mantenir-lo a La 2, on viu la mar de feliç i amb una audiència fidelitzada. Per culpa del futbol ha estat col·locat darrere de La revuelta els dimecres. Aquesta setmana que ve s’anuncia per a dimarts.. Tant costa decidir-se? Els dos programes junts, de dilluns a dijous, serien imbatibles com ja ho van fer en el seu dia Buenafuente i La resistencia a Movistar. Però clar, com que cal donar peixet a cuinerets de tota mena i sargidors de pa sucat amb oli, se’ls escapa l’audiència. En fi, que acabin de pensar-s’ho bé i, si no pot ser, doncs no pot ser, però que deixin Marc Giró a La 2, i que continuïn amb la resta de programació com està. I tots contents.