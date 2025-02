El CQC ha caigut

Creat: Actualitzat:

Ja es veia venir, sí, però no s’esperava que la cosa fos tan ràpida. El retorn del Caiga quien caiga, un dels programes més icònics de la cadena, no ha tingut la repercussió esperada. Es va estrenar, a tota orquestra (per la promoció, s’entén), el 19 de gener. Aquest 2 de març que ve emetrà l’última entrega. Hauran estat tan sols sis programes i tret d’un gir radical de l’audiència en els dos que resten per visionar-se, no han arribat mai als dos dígits. Així que Mediaset ha dit prou. Els vestits negres, camisa blanca, corbata a joc i ulleres de closca dels presentadors Santi Millán, Lorena Castell i Pablo G. Batista, a més dels dels seus reporters trempats, tornaran al guarda-roba. Ens sap greu per Sara Carbonero, que no ha tingut temps ni d’escalfar el micro. Tele 5 se la jugarà, de dilluns a dijous, més diumenges, amb els realitys La isla de las tentaciones (lamenten que no es pot allargar més), Gran Hermano Dúo i Supervivientes 2025, que comença ja. Els divendres, De viernes, i els dissabtes, Hay algo que te quiero decir.