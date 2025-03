Terelu, la participant

Creat: Actualitzat:

Després d’uns dies d’interessats rumors, dels d’ara sí, ara no, Terelu Campos, la filla gran de María Teresa Campos, estarà aquest dijous a Cayos Cochinos en l’estrena de la nova temporada de Supervivientes 2025. Així ho ha confirmat Mediaset, però atenció a la dada. L’han presentat com a participant i no com a concursant. Hi ha diferència? Sí, i molta. Per exemple, Terelu no haurà de saltar des de l’helicòpter ni fer segons quines proves. Anirà a Hondures com a reforç de luxe, amb una breu estada per contracte, fins que acabin els actuals compromisos televisius Anita Williams i Montoya que seran, sense cap tipus de dubte, les joies de la corona del reality de Telecinco amb permís de La Isla de las Tentaciones. La resta de concursants tenen el perfil habitual del programa trets d’altres realitys, d’aquesta i altres cadenes, i estrelletes com Muñoz Escassi, exgenet olímpic i ara de turbulenta vida sentimental; Ángela Ponce, la primera Miss Espanya trans, Makoke i Laura Cuevas, la gola profunda de Cantora.