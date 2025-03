Un altre jurat en dubte

Creat: Actualitzat:

Ja se sap que els errors de qualsevol jurat que es preï, a semblança dels designis del Senyor, són inescrutables. I precisament els d’El Desafío d’Antena 3, Juan del Val, Pilar Rubio i Santiago Segura, els estan caient tota mena de comentaris des de les xarxes socials, que ves a saber qui hi ha i quants són, però els cauen. Queden dos entregues més per al final (d’acord que el programa està gravat des d’abans de l’estiu passat) i la cosa està igualada entre Gotzon Mantuliz, líder des del programa u, i Victòria Frederica de Marichalar de Borbó que, després del fiasco inicial en la prova de l’apnea, ha remuntat setmana rere setmana amb les generoses puntuacions del jurat. El problema rau en les mateixes proves. En les quals es tracta de saltar, fer equilibris, disparar o esquivar obstacles, la cosa és fàcil. O se superen o no. El pitjor està en les altres, més subjectives, de cantar, ballar o tocar un instrument. I aquí la Victòria arrasa. I a les xarxes, aquelles en què ningú no sap qui són, ja estan dient que per contracte, la netíssima ha de guanyar tant sí com no. Embolic a la vista.