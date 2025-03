Això és un no parar

Creat: Actualitzat:

És evident que no hi ha cap dubte que des de l’arribada a la presidència de RTVE de José Pablo López, curiosament el mateix que va ser defenestrat per proposar-li un contracte a Broncano, l’anquilosada televisió pública espanyola ha patit una bona remenada. Però ara, la cosa ha anat més lluny. El 7 d’abril, o sigui ja, La 2 estrenarà un magazín de tarda titulat Malas lenguas que presentarà Jesús Cintora després del seu pas per Mediaset i Atresmedia amb sort irregular. A més de substituir els eterns documentals de la casa, el programa farà un Groucho Marx. Ja saben. Aquests són els meus principis però en tinc d’altres. La productora és La Osa, que, amb un altre nom, va crear el Sálvame i que ara arrela a TVE. Malas lenguas denunciarà les falsedats i la desinformació que envaeixen els mitjans. O sigui, lluitarà contra si mateixa perquè aquest mes arriba La familia de la tele, hereva de Ni que fuéramos de Ten i del mateix Sálvame de Telecinco, en què van fer del rumor i de la maledicència de les xarxes el seu modus vivendi. O sigui, un no parar.