Un campió sense sorpreses

Al final, per a desesperació de les xarxes socials, que dirigien els seus dards, pulles i insinuacions cap a altres blancs, no hi va haver cap sorpresa en la finalíssima de la present edició d’El desafío d’Antena 3. Va guanyar el que més s’ho mereixia, el que es va fer creditor al premi per ser el millor de tots els concursants i perquè, un detall gens fútil, va ser el primer de la classificació provisional des de la primera fins a l’última gala: el basc Gotzon Mantuliz, creador de continguts com a professió. Atès que tots els premis en metàl·lic, els de setmana a setmana i els 30.000 euros com a campió, van a entitats benèfiques, el guanyador es va veure recompensat amb un cotxe de gamma alta. Esclar que la seua gran recompensa, a part de la promoció mediàtica, és haver estat contractat per la productora de Pablo Motos per conduir, a La Sexta, el programa Cazadores de imágenes, buscant racons i paisatges sorprenents de cap a cap d’aquest món. La segona va ser Victòria Frederica de Marichalar i la medalla de bronze al podi, per a Susi Caramelo. I ara, T.C.M.S.!