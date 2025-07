Van rectificar a última hora

Creat: Actualitzat:

Així, sense avisar, a correcuita i a ultimíssima hora, RTVE va decidir canviar sobre la marxa i emetre per La 1 el partit Espanya-Portugal, classificatori per a la fase final de la Nations League femenina. Bé està el que bé acaba, però podien evitar-se les presses, els canvis i la vergonya de col·locar un partit oficial per La 2. Aviam, veure’l, en el fons, és igual pel canal que sigui (això sí, el postpartit a Teledeporte com és norma de la casa), però és la forma. I a més s’haurien evitat que nosaltres, i demano disculpes als nostres lectors, cometéssim l’error d’indicar que el partit era a la cadena que finalment no va ser. Moltes prèvies del xoc a Balaídos ho anunciaven, per veure’l, al segon canal d’RTVE. I el mateix passava amb algunes programacions d’aquell dia. El matx per La 2, i a La 1 El Cazador i Aquí la Tierra. Fins i tot el web de la mateixa RTVE ho anunciava d’aquesta manera fins a última hora de la tarda. Afortunadament no va ser així. Van suprimir els dos programes i l’Espanya-Portugal va poder veure’s a la cadena que li corresponia.