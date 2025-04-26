La promo va ser insuficient
Bé, per enèsima vegada aquest 2025, El Hormiguero va tornar a superar La revuelta. Ja ho hem escrit i explicat mil vegades. Evaporat l’efecte gasosa, les aigües televisives han tornat al seu curs i Motos és Motos i Broncano és Broncano. Dit això, el que sorprèn és que aquest cop, amb la tirada de Belén Esteban, no n’hi va haver prou per desbancar Antonio Orozco assegut amb les formigues. La 1 va portar la “princesa del poble” amb María Patiño d’acompanyant per promocionar l’estrena de La familia de la tele, ja saben, el projecte, ara mateix de dubtós futur, a RTVE, l’arrancada del qual es va posposar per la mort del papa Francesc. La presència de les dos (por em fan els altres dos presentadors de la cosa que semblen anar de comparses) va intentar animar la moguda però continua sense encaixar-nos tants ex de Sálvame a la pública. Un exemple, Broncano li va preguntar per la seua filla, la d’“Andreíta, cómete el pollo”, i l’Esteban es va esplaiar sobre els seus estudis i la seua vida mar enllà... Fins que va recapitular i va dir que de la seua filla no es parla a la tele. Premonitori.