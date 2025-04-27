Marc Giró segueix
Estiguin tranquils, els incondicionals de Marc Giró. Seguirà amb el seu programa radiofònic a RAC1, malgrat els rumors que indicaven el contrari, i tampoc marxarà d’RTVE, malgrat que els últims indicis assenyalaven també el contrari. I és que, en un mateix moment, es van ajuntar massa coses que feien presagiar el pitjor. En la pública, la seua negativa a conduir La familia de la tele (la millor decisió, sens dubte, encara que estigués pagada a preu d’or); les seues anades i vingudes de dimarts cada vegada que endarrerien La revuelta per temes futbolístics, la mort del papa Francesc... i sobretot l’anunci que la nit dels dimarts, després de Broncano, passa a mans d’Arturo Valls i el seu That’s my jam. El cas és que els rumors corrien al seu aire per Prado del Rey. I al final tot es va deure a les negociacions per prorrogar el seu contracte. La temporada de Late Xou va finalitzar fa pocs dies i, per tant, producció es va agafar un descans a l’hora de buscar nous convidats. Late Xou tornarà, sí... Després de l’estiu, sí... Però el que encara no se sap és la data. Caldrà esperar.