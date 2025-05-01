SEGRE
El gir de RTVE

Abans de res, val desmentir el rumor que corre per allà en el sentit que el departament de comunicació de RTVE ha dimitit en ple pel fet d’haver d’enviar comunicats i penjar informacions al web oficial de la casa d’estrenes que no es porten a terme. És tot una qüestió de mala sort. En qualsevol cas, i donant per fet que algun dia (ara està fixada la cosa per dilluns, 5) es posi en marxa La familia de la tele i el That’s my Jam d’Arturo Valls (dimarts, 6, en principi), a la cadena pública espanyola només li faltarà trobar un remei per a Supervivientes o, en el seu cas, de La isla de las tentaciones i un altre per a First Dates per completar el seu gir copernicà i passar a ser una còpia, queda per veure si bona o dolenta, de les graelles televisives de les privades que fins ara eren competència, sobretot Mediaset. És veritat que també els seus CEO són àgils canviant programació a còpia d’especials informatius (mort del papa i apagada), del pal aquests són els meus principis però, quan es normalitzi la cosa, en tinc d’altres. Veurem què passa.

