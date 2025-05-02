Una promo del tot enganyosa
Amb la voràgine de la mort del papa, l’apagada de dilluns, els constants canvis de programació per emetre especials informatius i amb l’ai al cor per no saber si Belén Esteban podrà estrenar el seu programa a La 1, se’ns havia anat quedant al tinter el nyap de la televisió pública espanyola durant la final de la Copa del Rei entre Barça i Madrid. Resulta que s’anuncia que en el descans del partit actuarà Melody, la representant de RTVE a l’imminent festival d’Eurovisió amb el tema Esa diva. Correcte. En el descans l’entrevisten, sí, i ella destaca l’ambient, l’emoció i la fe en la victòria (la seua, no la dels equips que es troben sobre la gespa). Li donen pas i apareix, amb espectacular abillament, sobre la gespa... amb l’estadi buit... Entona la primera estrofa, en play-back, i, oh, sorpresa! s’insereix el vídeo promocional de la cançó. Vergonya general a l’advertir que, voluntàriament o involuntàriament, han venut gat per llebre a l’espectador. Dies després, va aparèixer Melody a MasterChef i tampoc no va cantar, però també va promocionar, sí, la cosa.