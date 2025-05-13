Els viatges de Risto Mejide
Ricardo Mejide Roldán (Barcelona, 1974), conegut urbi et orbi com Risto Mejide, és, conjuntament amb Belén Esteban i Kiko Hernández (Matamoros, no, Hernández), la persona que millor ha entès tot el que pot donar la televisió per viure’n folgadament. El Risto se’n va adonar el 2006 quan li van proposar, a RTVE, ser el “jurat rondinaire” d’Operación Triunfo. Des d’aleshores no ha parat fins a convertir-se en una de les estrelles de l’univers Mediaset. Potser no ha estat mai el més mediàtic de tots, però sempre ha estat allà. De fet encara continua amb els seus dos programes, el Todo es mentira i més en actitud Guadiana el Viajando con Chester. Ell i el seu clàssic sofà viatgen de punta a punta de la geografia espanyola per entrevistar-hi el personatge de torn. Aquesta temporada, tot cal dir-ho, s’hi ha mirat a l’hora d’escollir els entrevistats... i el lloc. La temporada va començar a Letor (Albacete) amb Emiliano García-Page. Ahir va tenir en un búnquer de la guerra civil, desconegut fins no fa res, Iker Jiménez per buscar misteris.