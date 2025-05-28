Melody salva ‘La familia’
Una setmana després del que tenia especificat per contracte, Melody va aparèixer en roda de premsa per, en el fons, no dir res... Assumint la lletra de la cançó amb què se’n va anar a Eurovisió, va ser més diva que mai (que més enllà de la insofrible cançó del goril·la, mai no ho ha estat) i carregada de supèrbia i amb cap capacitat d’autocrítica no es va presentar, aliena a qualsevol indici d’humilitat, culpant tothom del seu estrepitós fracàs a l’eurofestival. Ve a ser, i parafrasejant l’innominable, producte d’una conjura judeomaçònica en la qual tots menys ella van ser-ne responsables: RTVE que la va obligar a modificar el tema amb què va guanyar el Benidorm Fest (ha pensat que va guanyar la plaça sueca gràcies al televot que ara tant denigra?); l’aposta de la casa per Palestina i li va etzibar per activa i per passiva a Broncano per fer befa i mofa arran de deixar-lo plantat a La revuelta després d’estar pactada la seua presència molt abans del certamen. Això sí, va donar a La familia uns índexs d’audiència impensables, i va deixar, perquè de rucs no en som, les portes obertes a El Hormiguero de Motos.