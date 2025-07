La promoció inacabable

Creat: Actualitzat:

Santiago Segura és un personatge d’allò més singular. Per una cosa o altra té una quota de pantalla molt per sobre de la resta de mortals. La seua estratègia comença per dir que sí a tota proposta que li arriba, tant se val de quina cadena, per intervenir en programes de tot tipus i condició, bé sigui com a concursant, tertulià, presentador o jurat. A canvi d’aquest petit servei, que de vegades provoca sensació de fàstic però que també reforça la seua popularitat, té les portes obertes de bat a bat per promocionar la seua última pel·lícula que, de mitjana, ve a ser un parell de vegades a l’any. Ara està de gira amb Padre no hay más que uno 5. Ha estat a tot arreu. I de vegades fins i tot a dos llocs alhora (un dels quals no era en directe, evidentment). L’últim, aquest diumenge a Fiesta on, és de suposar que per desconeixement, va fer un acudit de dubtosa gràcia. El programa va acabar abans pel Mundial de Clubs. I ell, com aquell qui res, va deixar anar: ah, sí, l’Inter de Milà contra Miami Heats! Emma García tampoc tenia ni idea de quin partit es tractava.