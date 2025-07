Melani, qui si no?

Creat: Actualitzat:

Ja s’ha acabat la dotzena edició de Tu cara me suena i a més amb un èxit devastador arribant al 25,1 d’audiència i a prop dels dos milions d’espectadors durant la finalíssima. Va ser una gala en directe, cosa impensable en el programa, malgrat que tampoc no va fer falta que Manel Fuentes, que en aquestes coses té aquest tic carregós, recordés cada moment l’hora i el minut. Si totes fossin així en comptes d’estar gravades des de fa mesos, no seria necessari tant teatret. Però al que anem, va guanyar Melani, la gran favorita des del primer dia, i la nova Lamine Yamal de la música. Currículum impressionant (va guanyar La Voz Kids, va estar a Eurovisió Júnior), va començar TCMS amb 17 anys i va arribar a la majoria d’edat fa un parell de gales. I a més de cantar bé, estudia i abans de la finalíssima va fer la selectivitat. Va guanyar amb la seua versió de I Dreamed a Dream d’Els Miserables. Esperansa Grasia va ser segona i Mikel Herzog Jr., tercer. Allò del Llàcer imitant Bertín Osborne va quedar molt cutre. Ah, i una bona notícia per a vostès. Ens n’anem uns dies de vacances. Fins a la tornada.