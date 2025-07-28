El lluitador espectacle
Encara no havíem tingut temps de comentar la figura de Hulk Hogan (1953-2025), que va morir aquesta setmana passada i una de les màximes estrelles de la lluita lliure a nivell mundial. A Lleida, malgrat que molta gent ho ignora per ser massa jove, vam tenir la sort de ser un dels temples del catch en aquest país amb una saga de grans lluitadors encapçalats pels Peyron, pare i fill, en categoria masculina i Puri Arroyo, en femenina. Hogan el vam descobrir a Telecinco entre 1990 i 1994 al programa Pressing Catch que s’emetia durant els matins dominicals amb els impagables comentaris de José Luis Ibañez i Héctor del Mar. Sempre invencible, en el seu rol de bo sobre el ring, se les va veure amb lluitadors igualment populars com André, el Gegant (que va debutar en el cine amb La princesa promesa), Randy Mascle Man Savage, L’últim guerrer, Terratrèmol Earthquake o l’Enterrador. Hulk també va saltar al cine a Rocky III i va tenir fins i tot la seua sèrie televisiva pròpia, Thunder in Paradise. Va ser, sens dubte, tot un referent per a una generació adolescent.