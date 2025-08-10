Cal cuidar els detalls
En aquesta, per desgràcia inevitable, febre televisiva en la qual impera el “tot s’hi val” sobre qualsevol altra mínima consideració sobre un mínim de qualitat sobre el que s’està emetent, el programa YAS verano de Pepa Romero, el substitut de Y ahora Sonsoles en aquesta època vacacional, va donar aquest divendres, i no és la primera vegada passa una cosa com aquesta, dos lletjos detalls. Primer. Van convidar al plató Vanessa García, filla del cantant Manolo Escobar, amb motiu dels deu anys de la seua mort. Però, a més de parlar de la carrera musical del seu progenitor, van fer incidència en la seua puntual ruïna, per la fallida de la seua fàbrica de pantalons texans. Lleig. Però encara va ser pitjor quan van fer coincidir la cosa amb el tristament famós, pel seu tràgic final, segrest d’Anabel Segura, veïna seua a La Moraleja madrilenya. Segon. Parlen de l’accident de Jaime (no Jaume) Anglada, amic personal de Felip VI. El presenten com a marí i cantautor però als dos talls que emeten apareix cantant temes de Nino Bravo i José Luis Perales. Més lleig encara.