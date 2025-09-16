Una cosa mai vista a la Vuelta
Diumenge 14 de setembre del 2025. Última etapa de la 90 edició de la Vuelta Ciclista a Espanya. Amb tot decidit, els participants inicien el que en 89 edicions anteriors havia estat una festa. A les 18.30 hores es decideix suspendre l’etapa per les protestes dels manifestants propalestins que envaeixen el circuit urbà de Madrid per on havien de circular els ciclistes. Fins aquí els fets. Tanmateix, els que seguíem la retransmissió de RTVE, perquè ja intuíem que passaria una cosa grossa, ens vam adonar immediatament de la incomoditat dels habituals comentaristes Carlos de Andrés i Perico Delgado: nervis, frases sense acabar, desconcert al comentar imatges. Fins i tot De Andrés, bregat en mil batalles, es va fer un embolic i des de La 2 va donar pas a Teledeporte per continuar la no-etapa quan l’estaven esperant a La 1. I quan ja era evident el caos, ho va rematar amb una frase antològica: “Som periodistes esportius i això ja no és esport. Donem pas a un especial informatiu sobre el que està passant.” I la veritat és que va ser un especial més que brillant.