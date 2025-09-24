Més àgil que emocionant
Per a exemple d’altres gales semblants com els Goya o els Gaudí, la de la Pilota d’Or des del Théâtre Du Châtelet a París va resultar, en general, àgil, entretinguda i una mica menys emocionant, bàsicament perquè amb prou feines hi va haver sorpreses, més enllà de col·locar Pedri al lloc 11 dels candidats quan, perfectament, podria haver optat, per què no?, al número u. Laporta se’n va anar a dormir la mar de satisfet perquè el seu Barça, amb quatre guardons, va ser, amb el PSG, el gran triomfador de la nit. Té el seu què la gala que organitza France Football. El Madrid va tornar a plantar-la per segon any consecutiu i per l’escenari vam poder constatar com han passat els anys, en algunes més que en altres, en un altre moment estrelles a la gespa i fora: Gullit, Iniesta, Buffon, Ronaldinho o Figo. El pitjor, el càntic del pare de Lamine, celebrant per endavant el triomf del seu fill, que va arribar a desconcertar Ronaldinho abans d’obrir el sobre. El millor, la complicitat del futbolista amb la seua mare, i sobretot amb la seua àvia, presents les dos al pati de butaques. I tot resolt en un parell d’hores.