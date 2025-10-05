‘NCIS’, una sèrie vintage
S’ha de reconèixer. A casa no som gaire de sèries que triomfen en plataformes amb el títol en anglès. Ens van més les sèries vintage, malgrat que ja hàgim vist la pràctica totalitat dels seus capítols: CSI Las Vegas, Mentes criminales, El ministerio del tiempo, Sherlock Holmes (el de Jeremy Brett), Poirot, Maigret (el de Bruno Cremer), Crimen en el paraíso... Coses de l’edat, és un suposar. Per això ens alegrem, mentre fem servir el comandament, de retrobar-nos a AXN amb una que gairebé ja teníem oblidada, ara ja no: NCIS, investigación criminal. Van emetent-ne, de dos a tres per dia, malgrat que sense respectar l’ordre cronològic. Fins i tot en actiu ja va per la temporada 22 (es va estrenar el 2003) i amb prop de 500 capítols emesos. Va d’un cos especial de l’exèrcit que només intervé en casos d’extrema seguretat nacional o mort violenta d’un marine, o diversos... Dels fundacionals, ara mateix, només queden McGee i el cap Leon, però encara podem retrobar-nos amb Gibbs, Ducky Mallard (inoblidable David McCallum), Abby, Ziva o DiNozzo.