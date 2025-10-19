Els principis de Ten
La cèlebre frase que pronuncia Groucho Marx, “aquests són els meus principis, però si no li agraden en tinc d’altres”, que per cert poden escoltar-la en dos de les seues pel·lícules (Una nit a l’òpera, 1935 i Els germans Marx a l’Oest, 1940) va adquirir aquest divendres especial significat durant l’emissió, a Ten, d’una nova entrega del seu No somos nadie. Com que María Patiño, Belén Esteban, Kiko Matamoros i companyia no fan escarafalls de res, es van fixar en el cas de Remedios Sánchez. Us el recordem. El 2006 va ser arrestada per haver assassinat tres ancianes per robar-los als seus domicilis joies i diners. El 2008 va ser condemnada a 144 anys de presó. Com que ja n’havia complert 25, li van donar el primer permís penitenciari, que va aprofitar per assassinar una anciana de 91 anys. En el programa es van posar formidables i van parlar de l’afer prop d’una hora opinant, sobretot, i entrevistant experts en el tema. Això sí, amb un enorme rètol a la part baixa de la pantalla: “No som un programa de successos.” Sense paraules ens vam quedar.