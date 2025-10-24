No n’hi ha dos sense tres
Segon programa de Laura Fa i Lorena Vázquez a La 2 Cat amb el seu Mamarazzis i l’audiència encara va ser pitjor que el dia de l’estrena: un 2,9 que, perquè es facin una idea, va ser triplicat per la comèdia romàntica, de perfil baix, que va emetre TV3 a la mateixa hora. Ja ho vam comentar en el seu moment. El ritme és massa vertiginós per a la potencial audiència de la cadena pública. A les xarxes socials pot ser que sigui una altra cosa, però davant del televisor, sens dubte que no. El plató continua sense ajudar, i falta coordinació entre les dos conductores. Aquesta vegada es van centrar en la presentació del llibre autobiogràfic d’Isabel Preysler, que apunta a vendes milionàries (demà explicarem l’audiència que va tenir dijous a la nit a can Pablo Motos) i un detall en què, les coses com són, sí que van estar bé: amb prou feines ni s’esmenta l’exemplar la tasca de la periodista Pilar Vidal, responsable de posar en ordre els records de la reina de cors d’aquest país. Qui ha escrit el llibre, parlant en plata. I també van explicar per què Antonio Banderas va portar la seua filla a casar-se a Valladolid.