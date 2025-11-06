Ja és Nadal, arriba La Marató
Amb la pàtina que atorga el pas dels anys, La Marató de TV3 s’ha convertit en un dels indicadors que Nadal ja és a la cantonada i més amb aquesta tendència d’anar cobrint etapes quan encara no toquen. A aquest pas, el carnaval s’anunciarà durant la cavalcada de Reis i els torrons acompanyaran la sagnia del xiringuito de la platja.
El cas és que, amb la promoció de la loteria, els anuncis de colònies, les rebaixes d’El Corte Inglés, La Marató ens adverteix que el raïm ja és aquí. Aquest any la campanya, que tindrà una recaptació milionària com sempre, està centrada en la prevenció i investigació del càncer. Com que no parava de créixer, ja hi ha més de 3.000 activitats programades; la gala la presentarà l’etern Ramon Pellicer, que acaba de deixar el Telenotícies al cap de 23 anys i el disc del 2025 ja és objecte de desig dels col·leccionistes amb la presència, a més, del lleidatà Kelly Isaiah amb la seua versió del Stand by Me, titulat aquí Ets amb mi. I és que, des del 1992, La Marató, pionera i sense rival en aquest país, no para de créixer.