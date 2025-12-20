Sí, les trobem a faltar
Ara que estem posats en la voràgine de Nadal no sé si estaran d’acord amb mi o no que trobem a faltar una de les campanyes promocionals d’aquestes dates des de la seua estrena, el 1977: la de les bombolles Freixenet amb element secundari i primeres espases del showbusiness com a protagonistes. Era un esperat anunci, més icònic fins i tot que el de la loteria.
El celler de Sant Sardurní va encertar de ple al promocionar el seu cava, i un dels més populars i de preu assequible, urbi et orbi. El primer destapament el va fer Liza Minnelli, famosa llavors per Cabaret però per Barcelona van passar, entre molts d’altres, Anthony Quinn, Paul Newman, Gene Kelly, Sydne Rome, Ann-Margret, Plácido Domingo, Raquel Welch, Christopher Reeve, Victoria Principal (l’estrella de Dallas), Kim Basinger, Meg Ryan o Martin Scorsese. Van ser, fins al 2018, 41 anys d’espectacle amb bombolles daurades recordant-nos que cal brindar, aquests dies, amb cava. La campanya segueix en pantalla però ja no és el mateix. De fet, trobem a faltar les originals.