Líder de la nit
No hi va haver sorpreses i es va complir el pronòstic. L’estrena d’El desafío a Antena 3 va ser el més vist de la nit de divendres. Ni la mala sort de Patricia Conde, que per cert va acabar la seua prova amb nota, no va poder amb el xou familiar d’Atresmedia. De fet, va ser tot una mica més del mateix. L’anunciat increment de les dificultats dels exercicis es va quedar en una declaració d’intencions; el programa, no per això menys interessant, és excessivament llarg sobretot en la prèvia i a l’hora de les votacions, i el jurat, Juan del Val, Pilar Rubio i Santiago Segura, demana a crits una renovació urgent. Va guanyar la primera gala Willy Bárcenas amb la prova més agraïda de totes, la de l’apnea, que sempre és la més valorada pels jutges, llàgrimes de Pilar Rubio incloses, i María José Campanario no va completar la seua entre ganyotes diverses. Per cert, la contraprogramació a YouTube de La casa de los gemelos no va afectar l’audiència de l’especial de La Sexta dedicada a ella. Glòria Serra va fer un 6,1, que és la mitjana de sempre dels seus reportatges.