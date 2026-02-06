El misteri ‘Crossobar’
Per si no se n’havien adonat, us expliquem que ahir dijous no s’emetia segona entrega de Crossobar, el programa de José Mota basat en imitacions de programes i sèries de diferents cadenes que arriben a la graella televisiva. La 1 va emetre un llargmetratge, Matusalén, i va deixar entreveure que la cosa queda suspesa sine die. I a partir d’allà, una infinitat d’especulacions. En la seua estrena, Crossobar va tenir una acceptable audiència però males crítiques en xarxes i en els mitjans especialitzats. Ja ho vam escriure en el seu dia: gags llargs, irregulars, alguns de desafortunats (la paròdia d’El ministerio del tiempo va ser penosa) i altres de difícils d’entendre si no coneixies la trama de les telenovel·les que es parodiaven. I a partir d’aquí, rumors: que la qualitat del producte emès en l’estrena no justificava els prop de 600.000 euros de cost per capítol (el repartiment, això sí, va ser excel·lent) i que, aquesta és més creïble, que les cadenes que no són RTVE, per descomptat, han posat el crit al cel pel fet que es faci mofa i befa de les seues produccions. En fi, veurem què passa en les següents setmanes.